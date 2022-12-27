Берлин, 27 декабря, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Нынешняя стратегия, которой следуют власти Германии, не была рассчитана на такую нагрузку, как помощь Киеву, заявила 27 декабря Мари-Агнес Штрак-Циммерман, возглавляющая оборонный комитет германского минобороны, в интервью RND.

Gerhold Hinrichs-Henkensiefken Мари-Агнес Штрак-Циммерманн

Отметив, что германские Вооружённые силы сами не слишком хорошо оснащены и что во многих областях им «нужно многое наверстать», Штрак-Циммерман призналась, что такая ситуация наблюдается «уже десятилетие», однако не всем выгодно было это заметить и начать что-то менять.

Проблема на сегодня в том, что Берлин не может помогать Киеву должным образом. «Просто реагировать на призывы украинцев о помощи не является стратегией в долгосрочной перспективе», — сказала Штрак-Циммерман.

Она указала на необходимость вместе с другими странами НАТО создать стратегию продолжения дальнейшей поддержки Киева «в ближайшие месяцы». Что-то нужно поставлять Киеву, не дожидаясь возникновения дефицита.