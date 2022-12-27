Анкара, 27 декабря, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Подразделения армии Турции уничтожили на территории Сирии 12 повстанцев Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара объявила террористической организацией. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба минобороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат Турции

«На севере Сирии в районах проведения операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата» ликвидированы 12 террористов РПК, открывших прицельный огонь», — говорится в сообщении.

Турция продолжает действовать на территории Сирии в рамках антитеррористической операции «Коготь-Замок», которая длится с апреля 2022 года.

Напомним, Турция ведёт борьбу с вооружёнными группами курдов на территории Сирии и Ирака. Анкара называет их членами РПК, прикрывающимися другими названиями.