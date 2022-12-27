Пекин, 27 декабря, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Китае будет учитываться при принятии решений о выдаче туристических виз иностранным гражданам. Об этом 27 декабря в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Пекин

Читайте также: Власти Китая упростят выдачу деловых, учебных и гостевых виз

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что в настоящее время пандемия COVID-19 ещё не закончилась.

«Китай продолжит научно и динамично корректировать визовую политику для иностранцев, направляющихся в КНР в соответствии с развитием эпидемической ситуации», ― указал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД КНР заявили, что власти Китая намерены упростить процесс выдачи деловых, учебных и гостевых виз иностранным гражданам. Кроме того, китайские власти собираются планомерно наращивать международный поток туристов из Китая. Параллельно будет оптимизирован контроль пропуска через границу, что призвано восстановить трансграничный поток грузов до уровня, который был до начала пандемии коронавируса.

Ранее по теме: В Китае сообщили дату открытия границ для туристов

Напомним, по данным источников в органах здравоохранения, Национальная комиссия здравоохранения Китая намерена смягчить правила борьбы с COVID-19. Такое решение станет важным шагом для отказа от ограничений, продолжающихся на протяжении почти трёх лет, и переходом к жизни с коронавирусом. Открыть границы и отказаться от карантина Пекин намерен уже с 8 января 2023 года.