Москва, 27 декабря, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Процесс назначения нового представителя России при Европейском союзе является небыстрым процессом. Об этом 27 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

«Что касается назначения нового постоянного представителя России при ЕС, то это процесс небыстрый», — сказал он в интервью ТАСС.

Также Лавров напомнил, что в РФ в сентябре 2022 года прибыл для работы новый представитель ЕС, и добавил, что в текущей ситуации нужно исходить из реального объёма контактов на фоне откровенно враждебных заявлений европейских лидеров о «необходимости изолировать Россию и нанести ей поражение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает призывать Запад проявлять максимальную сдержанность в ядерной сфере, чтобы не допустить ядерной войны.