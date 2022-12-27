Лавров: процесс назначения нового постпреда России при ЕС не будет быстрым
Лавров заявил, что назначение нового постпреда России при Евросоюзе — это небыстрый процесс
Москва, 27 декабря, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Процесс назначения нового представителя России при Европейском союзе является небыстрым процессом. Об этом 27 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Что касается назначения нового постоянного представителя России при ЕС, то это процесс небыстрый», — сказал он в интервью ТАСС.
Также Лавров напомнил, что в РФ в сентябре 2022 года прибыл для работы новый представитель ЕС, и добавил, что в текущей ситуации нужно исходить из реального объёма контактов на фоне откровенно враждебных заявлений европейских лидеров о «необходимости изолировать Россию и нанести ей поражение».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает призывать Запад проявлять максимальную сдержанность в ядерной сфере, чтобы не допустить ядерной войны.