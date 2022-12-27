Рим, 27 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал бороться за урегулирование конфликта на Украине. Он выразил уверенность в том, что можно одновременно защищать интересы Украины и продолжать решать вопрос достижения мира. По словам лидера партии «Вперед, Италия», если существует какой-то просвет в достижении этих целей, то надо его использовать.

European People's Party Сильвио Берлускони

«Защита интересов Украины и работа на достижение мира не являются несовместимыми путями. Более того, я считаю, что каждый здравомыслящий человек должен делать и то и другое. <…> Возможно, какой-то просвет существует. Давайте работать над этим», — заявил политик.

При этом Берлускони выразил уверенность, что в США прекрасно понимают это, и призвал к работе над поисками этого просвета.

Напомним, ранее Сильвио Берлускони заявлял, что мир на Украине не может быть достигнут путём нарушения международного права.

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