Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Петербурге в январе 2022 года произведут два артиллерийских салюта. Они будут приурочены к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда и 79-летию со дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады в годы Великой Отечественной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Салют в Петербурге

Как сообщили 27 декабря в правительстве Северной столицы, основные мероприятия, связанные с блокадными годовщинами, запланированы на 18 и 27 января 2023 года — День прорыва блокады и День полного освобождения от блокады, соответственно. Всего же план включает в себя 167 торжественных мероприятий.

В 80-ю годовщину прорыва блокады утром 18 января пройдет торжественно-траурная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Днем представители общественных организаций ветеранов и блокадников Санкт-Петербурга встретятся в Музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленинградской области и примут участие в торжественном мероприятии в Ледовом дворце Петербурга. А в 21:00 начнется праздничный артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости.

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов по традиции состоится на Пискаревском мемориальном кладбище, других кладбищах, где похоронены защитники и жители блокадного Ленинграда, на мемориалах, посвященных подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В Соляном переулке будет открыта скульптурная композиция, посвященная подвигу блокадных медиков. А в БКЗ «Октябрьский» состоится праздничный концерт. Вечером состоится праздничный артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости. Кроме того, в дни памятных дат будут зажжены факелы на Ростральных колоннах, с 10 до 12 часов и с 19 часов до 22 часов.