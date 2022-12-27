Вашингтон, 27 декабря, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджер в интервью The Wall Street Journal назвал причину современного «вакуума лидерства», имеющего прямое отношения к действующим руководителям государств.

Иван Шилов ИА REGNUM Генри Киссинджер

Как заявляет обозреватель американской газеты Уолтер Рассел Мид, Генри Киссинджер считает способность преодолевать разрыв между общественным мнением в своих странах и неизбежными в международной дипломатии компромиссами главным залогом успеха сильного лидера.

«Мир не может быть таким синоцентричным, каким его хочет видеть китайское общественное мнение, таким демократичным или просвещенным, как хотели бы многие американцы, таким исламским, как хотели бы многие мусульмане, таким чутким к проблемам развития, как хотят некоторые африканские и латиноамериканские страны, или таким потрясенным французским величием или восхищенным британским моральным лидерством, как хотят жители этих стран», — пояснил автор.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль раскритиковал предыдущую администрацию Мун Чжэ Ина в слишком миролюбивой политике в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.