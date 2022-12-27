Пекин, 27 декабря, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Спутник дистанционного зондирования Gaofen-11 успешно вывел на околоземную орбиту Китай. Об этом 27 декабря сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) на своей странице в соцсети WeChat.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Уточняется, что запуск ракеты-носителя CZ-4B был осуществлён в 15:37 по пекинскому времени (10:37 мск) с космодрома Тайюань, который находится на севере страны.

При этом указывается, что Gaofen-11 предназначен для оказания содействия проведению инженерно-геодезических работ, а также для нужд городского планирования и сельского хозяйства, чтобы оповещать о стихийных бедствиях и смягчать их последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Китай осуществил успешный вывод на околоземную орбиту двух экспериментальных спутников Shiyan-20.