Вашингтон, 27 декабря, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В США зафиксировано рекордное число нападений на объекты энергетической инфраструктуры, сообщает 27 декабря издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Журналисты издания отмечают, что с января по август 2022 года в США зафиксировано 101 нападение на объекты энергетической инфраструктуры. Последний всплеск атак против энергетической инфраструктуры в США был отмечен в 2012 году, когда за весь год пострадал 101 объект. За последние пять лет число случаев нападений неуклонно росло. Минимально число зафиксировано в 2015 году, а именно 42 нападения. За весь 2021 год произошло 97 нападений.

Сообщается, что инфраструктура в США чаще подвергается атакам с применением огнестрельного оружия и специнструментов, при этом попытки нанесения урона через компьютерные сети минимальны. В 2021 году зафиксировано семь случаев кибератак.

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря в США тысячи человек остались без света после нападения на ряд электроподстанций. Актам вандализма в штате Вашингтон подверглись три объекта.