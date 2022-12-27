Москва, 27 декабря, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Россия продолжает призывать Запад проявлять максимальную сдержанность в ядерной сфере, чтобы не допустить ядерной войны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью, опубликованном 27 декабря ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетная шахта

Он отметил, что пять держав, официально обладающих ядерным оружием, в январе 2022 года подтвердили приверженность постулату, что нельзя допустить ядерной войны.

«В соответствии с изложенной в документе логикой необходимо предотвратить любую военную конфронтацию между ядерными державами, так как она чревата катастрофой», — сказал Лавров.

Глава российского МИД также отметил, что Москва в ноябре 2022 года напомнила о данных принципах, опубликовав призыв о формировании новой архитектуры международной безопасности. Схема должна быть более устойчивой и обеспечивать принципы равноправия и неделимой безопасности для всех сторон.