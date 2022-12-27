Пекин, 27 декабря, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Размер оборонного бюджета Японии является причиной для озабоченности Китая и вызывает сомнения в приверженности Токио оборонной стратегии и мирному развитию. Об этом 27 декабря заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония. Воин

Как отметил китайский дипломат, Пекин выражает озабоченность по поводу значительного объёма бюджета Японии на оборонные расходы.

«Стремление Японии к военному развитию <…> вызывает серьезные сомнения среди соседей Японии в Азиатском регионе и международного сообщества в приверженности Токио оборонной стратегии и мирному развитию», — сказал он.

Отметим, 24 декабря японское правительство утвердило проект дефицитного бюджета на следующий финансовый год с рекордными расходами из-за роста затрат на военные цели и укрепление оборонного потенциала Японии.