На всей территории Украины отменили воздушную тревогу
Киев, 27 декабря, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Воздушная тревога, ранее объявленная в шести украинских регионах, отменена, свидетельствуют данные ресурса для оповещения граждан.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
Напомним, воздушная тревога 27 декабря была объявлена в ряде центральных и восточных регионов Украины, в том числе в Полтавской, Харьковской, Сумской областях.
Добавим, что воздушную тревогу украинские власти объявляют в регионах, в основном центральных, практически ежедневно.