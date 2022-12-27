Киев, 27 декабря, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Воздушная тревога, ранее объявленная в шести украинских регионах, отменена, свидетельствуют данные ресурса для оповещения граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Напомним, воздушная тревога 27 декабря была объявлена в ряде центральных и восточных регионов Украины, в том числе в Полтавской, Харьковской, Сумской областях.

Добавим, что воздушную тревогу украинские власти объявляют в регионах, в основном центральных, практически ежедневно.