Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что чистота улиц зимнего Санкт-Петербурга произвела на него потрясающее впечатление, и пообещал проследить за тем, чтобы Минск «подтянулся» в этом вопросе. Об этом белорусский лидер заявил 27 декабря в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Дарья Драй ИА REGNUM Зима в Санкт-Петербурге

В ходе встречи с главой Российского государства президент Белоруссии поблагодарил его за то, что их встреча проходила в Русском музее, и отметил, что ранее Путин правильно указал на то, что русский язык является мощной объединяющей силой, скрепляющей страны СНГ, а инициатива о том, что 2023 год станет Годом русского языка в Содружестве, — это, по мнению Лукашенко, правильное решение.

«И за Питер спасибо, за то, что вчера показали. На меня он произвел потрясающее впечатление. Мне просто обидно за чистоту стало — приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы «подтянулись». Даже не чувствуется, что здесь зима, — настолько вычищен, выдраен город, доведён до ума… Ну, я восхищаюсь уже несколько лет тем, что сделано в Санкт-Петербурге», — сказал президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он и президент России Владимир Путин окончательно согласовали многие вопросы и расставили точки над «i».