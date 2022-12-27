Гражданским самолётам из России разрешили летать через Сирию
Сирия разрешила российским самолётам летать через своё воздушное пространство
Дамаск, 27 декабря, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Российские гражданские лайнеры смогут пролетать через воздушное пространство Сирии. Такое разрешение дали власти Сирийской Арабской Республики. Об этом 27 декабря сообщил глава сирийской службы гражданской авиации Басем Мансур.
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В беседе с РИА Новости он добавил, что за разрешением для российских самолётов пересекать воздушное пространство Сирии к местным властям обратилась Росавиация.
«Правительство Сирии сразу выдало это разрешение. Сирия попросила РФ предоставить ей график полётов, чтобы обеспечить ей воздушные коридоры, но пока мы ждём ответа от российской стороны», ― указал Мансур.
Он заверил, что Сирия в состоянии обеспечить безопасный пролёт российских самолётов через её воздушное пространство. Глава службы гражданской авиации добавил, что в настоящее время через Сирию в Иорданию и Ливан летают самолёты кипрской, ливанской, иорданской и иракской авиакомпаний.
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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября 2022 года вступил в силу запрет, введённый Турцией, на пролёт над территорией страны воздушным судам с двойной регистрацией. Российские туроператоры и авиакомпании уже сообщили о проблемах с авиаперевозками через турецкую территорию. Минтранс намерен провести переговоры с Анкарой по этому вопросу.