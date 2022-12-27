Дамаск, 27 декабря, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Российские гражданские лайнеры смогут пролетать через воздушное пространство Сирии. Такое разрешение дали власти Сирийской Арабской Республики. Об этом 27 декабря сообщил глава сирийской службы гражданской авиации Басем Мансур.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет

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В беседе с РИА Новости он добавил, что за разрешением для российских самолётов пересекать воздушное пространство Сирии к местным властям обратилась Росавиация.

«Правительство Сирии сразу выдало это разрешение. Сирия попросила РФ предоставить ей график полётов, чтобы обеспечить ей воздушные коридоры, но пока мы ждём ответа от российской стороны», ― указал Мансур.

Он заверил, что Сирия в состоянии обеспечить безопасный пролёт российских самолётов через её воздушное пространство. Глава службы гражданской авиации добавил, что в настоящее время через Сирию в Иорданию и Ливан летают самолёты кипрской, ливанской, иорданской и иракской авиакомпаний.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября 2022 года вступил в силу запрет, введённый Турцией, на пролёт над территорией страны воздушным судам с двойной регистрацией. Российские туроператоры и авиакомпании уже сообщили о проблемах с авиаперевозками через турецкую территорию. Минтранс намерен провести переговоры с Анкарой по этому вопросу.