Лукашенко заявил, что окончательно согласовал с Путиным многие вопросы
Лукашенко заявил, что они с Путиным расставили точки над «i» и согласовали многие вопросы
Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Вечером 26 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко окончательно согласовали многие вопросы и расставили точки над «i». Об этом белорусский лидер рассказал 27 декабря в ходе встречи с главой Российского государства.
«Вчера были окончательно согласованы многие вопросы. Правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы решили всё, что они просили», — сказал Лукашенко.
Также он поблагодарил Путина за это и добавил, что в ходе общения президенты России и Белоруссии расставили точки над «i», продолжив свой «минский диалог».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что им уже есть о чём поговорить с главой Белоруссии Александром Лукашенко.