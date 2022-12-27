Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Вечером 26 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко окончательно согласовали многие вопросы и расставили точки над «i». Об этом белорусский лидер рассказал 27 декабря в ходе встречи с главой Российского государства.

Официальное интернет-представительство президента России Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Вчера были окончательно согласованы многие вопросы. Правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы решили всё, что они просили», — сказал Лукашенко.

Также он поблагодарил Путина за это и добавил, что в ходе общения президенты России и Белоруссии расставили точки над «i», продолжив свой «минский диалог».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что им уже есть о чём поговорить с главой Белоруссии Александром Лукашенко.