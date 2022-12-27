Москва, 27 декабря, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС — это те, кто первыми приходят на помощь, это мужественные люди, способные к быстрому принятию решений, умеющие работать в команде. Об этом говорится в поздравлении премьер-министра России Михаила Мишустина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасатель

Михаил Мишустин «При землетрясении, наводнении, пожаре, дорожно-транспортном происшествии именно сотрудники МЧС первыми приходят на помощь пострадавшим».

Поздравляя сотрудников и ветеранов МЧС с праздником, глава российского правительства отметил их особые профессиональные качества, подчеркнул, как важна их способность проявлять командное единство, стойкость и мужество, умение быстро принимать решения в экстремальной обстановке, рискуя собой, спасая жизни людей.

«Тех, кто оказался в беде, замёрз на трассе, потерялся в тайге, оказался под лавиной или завалами, — говорится в сообщении. — Этот благородный труд — пример доблести, отваги и мужества».

Напомним, в России День спасателя отмечается 27 декабря. Учреждён в России в 1995 году.