Сеул, 27 декабря, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль раскритиковал вооруженные силы государства на фоне случившего проникновения на территорию страны дронов Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и обвинил предыдущую администрацию Мун Чжэ Ина в слишком миролюбивой политике в отношении Северной Кореи.

Defense.gov Южнокорейский солдат

«Глядя на то, как с 2017 года полностью отсутствовали тренировки и должным образом не осуществлялись усилия по ответу на дронов и создание таких сил, я полагаю, люди ясно увидели опасность политики в отношении Северной Кореи, которая опиралась на добрые намерения Южной Кореи и военные соглашения», — цитирует главу государства издание Yonhap News Agency (Рёнхап) 27 декабря.

Ранее чиновник уезда Канхва, по сообщениям Yonhap News Agency, предупредил о появлении новых беспилотников КНДР во второй половине дня 27 декабря.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что операция военных Южной Кореи против беспилотников КНДР, проведенная 26 декабря, длилась около пяти часов.