Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что им уже есть о чем поговорить с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом российский лидер заявил 27 декабря в Петербурге, где проходит неформальная встреча глав государств СНГ.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент Российской Федерации отметил напряженную работу правительств двух стран.

Владимир Путин «Ну и уже нам есть о чем поговорить. Поэтому я очень рад, что вот так вот на полях нашей встречи неформальной можно вдвоем еще раз встретиться и пообсуждать то, что представляет взаимный интерес».

Встреча лидеров России и Белоруссии прошла в Русском музее в Санкт-Петербурге. Владимир Путин назвал обстановку Русского музея весьма подходящей. По словам президента Российской Федерации, стороны договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка, поэтому рабочий завтрак в Русском музее как нельзя кстати.

«Хорошая обстановка, чтобы поговорить и в том числе по серьезным делам. Я имею в виду наши двусторонние отношения. Хотя мы в постоянном контакте. Тем не менее жизнь каждый день дает нам повод обсуждать некоторые вопросы и принять нужное решение для того, чтобы они решались эффективно», — заявил Владимир Путин.

Напомним, в Санкт-Петербурге 26–27 декабря по инициативе российского президента проходит неформальная встреча глав государств СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала, что лидеры России, Армении и Азербайджана смогут пообщаться друг с другом в кулуарах саммита в Санкт-Петербурге.