Путин на встрече с Лукашенко: «Нам есть о чём поговорить»
Путин на встрече с Лукашенко в Санкт-Петербурге: «Нам есть о чём поговорить»
Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что им уже есть о чем поговорить с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом российский лидер заявил 27 декабря в Петербурге, где проходит неформальная встреча глав государств СНГ.
На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент Российской Федерации отметил напряженную работу правительств двух стран.
Встреча лидеров России и Белоруссии прошла в Русском музее в Санкт-Петербурге. Владимир Путин назвал обстановку Русского музея весьма подходящей. По словам президента Российской Федерации, стороны договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка, поэтому рабочий завтрак в Русском музее как нельзя кстати.
«Хорошая обстановка, чтобы поговорить и в том числе по серьезным делам. Я имею в виду наши двусторонние отношения. Хотя мы в постоянном контакте. Тем не менее жизнь каждый день дает нам повод обсуждать некоторые вопросы и принять нужное решение для того, чтобы они решались эффективно», — заявил Владимир Путин.
Напомним, в Санкт-Петербурге 26–27 декабря по инициативе российского президента проходит неформальная встреча глав государств СНГ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала, что лидеры России, Армении и Азербайджана смогут пообщаться друг с другом в кулуарах саммита в Санкт-Петербурге.