Москва, 27 декабря, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В трёх аэропортах Москвы — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» — из-за снегопада было задержано или отменено свыше 30 рейсов. Это 27 декабря следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Шереметьево»

Согласно данным указанного сервиса на 11:09 мск, 13 рейсов задержано и четыре отменено в аэропорту «Домодедово», один рейс задержан и шесть отменено во «Внуково», и три рейса задержано и четыре отменено в «Шереметьево».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации объявил в связи со снежной бурей в американском штате Нью-Йорк президент США Джо Байден.