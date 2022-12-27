Вашингтон, 27 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Не слишком подходящими для ситуации на Украине являются зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые собирается поставлять Киеву Пентагон, сообщает Military Watch.

Sivi Steys ЗРК Patriot

Оценивая эти планы Вашингтона в рамках военной «помощи» Киеву, автор материала выражает мнение, что Patriot малоэффективны против «самодельных ракет и советских ракет Р-17 60-х годов». А что уж тогда говорить об их противодействии российским «Искандерам».

К тому же Пентагон не сможет поставить Киеву много этих вооружений в рамках пакета военной помощи в размере $1,85 млрд. В итоге если на Украине это оружие плохо себя покажет, это создаст ему антирекламу, отмечается в материале.