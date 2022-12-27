Луганск, 27 декабря, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике сообщили о ликвидации до 90 боевиков вооруженных сил Украины за последние сутки. Об этом 27 декабря в Telegram-канале Народной милиции сообщил представитель военного ведомства Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции противник понес большие потери в живой силе и военной силе. Уничтожено до 90 человек личного состава», — говорится в распространенном сообщении.

Также отмечается, что в ходе боев также были уничтожены четыре украинских танка, три бронетранспортера, две артиллерийские установки и 15 единиц специальной автомобильной техники.

Как передает ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в район Кременной Луганской Народной Республики были переброшены штурмовые группы вооруженных сил Украины, в состав которых включены иностранные наемники.