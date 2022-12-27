Москва, 27 декабря, 2022, 11:20 — ИА Регнум. На сегодняшний день у правительства России пока нет чётко сформулированной позиции по вопросу о повышении налогов для уехавших российских граждан. Соответствующие предложения депутатов рассматриваются. Об этом 27 декабря журналистам заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

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Он пояснил, что особые порядки налогообложения могут создать ситуацию, при которой бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет, поэтому необходимо предусмотреть такие изменения, которые не приведут к негативным сценариям.

«Поэтому взвешиваем предложения депутатов, и правительство определится с позицией», — отметил глава Минфина России.

Как сообщало ИА REGNUM, на введении повышенной ставки налогообложения для покинувших Россию на фоне специальной военной операции настаивает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он обратил внимание на то, что «до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удалёнке, но и пользуются всеми льготами, которые она им даёт в соответствии с законодательством нашей страны».

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Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) считает, что повышение налогов для уехавших из России может дестабилизировать рынок труда, в целом, поэтому к вопросу следует подходить максимально взвешенно.

Добавим, что депутаты фракции «Единая Россия» предложили отменить льготные режимы для покинувших страну самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Разрабатываемыми поправками в законодательство уехавшим будет предложено либо оформить трудовые договоры, и тогда у них повысится налог, либо зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели с аннулированными льготами. Регистрироваться в качестве самозанятых для покинувших Россию будет запрещено, рассказали в Госдуме.