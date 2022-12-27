Москва, 27 декабря, 2022, 11:16 — ИА Регнум. О возможности заключения нового соглашения по ограничению цен на сахар предупредил наиболее крупных российских производителей этого продукта Минсельхоз. Об этом 26 декабря заявила на совещании замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, передают «Ведомости» со ссылкой на участников совещания.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

Уточняется, что поводом для проведения такого совещания стал резкий рост оптовых цен на сахар, зафиксированный с 19 по 25 декабря, и замминистра сельского хозяйства рассказала, что цены на этот продукт выросли на 10–15% в зависимости от производителя и региона.

Также указывается, что Лут назвала приемлемым диапазон цен на сахар в районе 50–53 рублей за килограмм, который она не рекомендовала превышать. При этом отмечается, что также замминистра сельского хозяйства призвала производителей этого продукта не придерживать его на своих складах.

Напомним, 16 декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, производители сахара и торговые сети заключили соглашение об ограничении цен на этот продукт после того, как на рост цен на него обратил внимание президент России Владимир Путин.