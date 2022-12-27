Кардифф, Великобритания, 27 декабря, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Уэльсе, одной из четырех административно-политических частей Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, до сих пор находят тысячи неразорвавшихся бомб, сообщает британская вещательная корпорация BBC 27 декабря.

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Как отмечает историк Стив Дей, в связи с тем, что «Кардифф и особенно Суонси были ключевыми целями» и во время Второй мировой войны регион подвергался массированным обстрелам со стороны германского рейха, именно в этих окрестностях сконцентрировано большое количество неразорвавшихся снарядов и бомб.

Также в эфире BBC привели статистику, что в Уэльсе ежегодно фиксирует до 20 обращений в службы спасения в связи с необходимостью обезвредить найденные неразорвавшиеся бомбы.

Как передает ИА REGNUM, ранее издание Daily Mail сообщало, что в результате стрельбы в пабе в Великобритании погибла девушка.