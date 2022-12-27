Москва, 27 декабря, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В России в ноябре зафиксировали снижение числа нарушений скоростного режима, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД.

Дарья Драй ИА REGNUM Контроль скорости

Согласно данным источника, в Московском регионе в ноябре выявили на 40% меньше случаев превышения скорости на 20–40 км/ч по сравнению с октябрём, в Свердловской и Тюменской областях снижение числа нарушений достигло 60%.

В ГИБДД возможными причинами такого снижения числа нарушений скоростного режима рассматривают сезонные факторы, среди которых осадки, пробки и замедление движения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Краснодарскому краю заявили, что водитель, находившийся за рулем автомобиля BMW, сбил пожилую женщину с тремя внуками на нерегулируемом пешеходном переходе в Краснодаре, после чего двое детей были доставлены в больницу.

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