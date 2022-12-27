Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Встреча в Русском музее символична: 2023 год объявлен Годом русского языка, заявил 27 декабря президент РФ Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Владимир Путин и Александр Лукашенко у Русского музея

Владимир Путин «Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка. Поэтому мне кажется, что встретиться сегодня на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати».

Президент добавил, что в Русском музее как раз такая обстановка, в которой можно обсудить и серьёзные дела. «В том числе и наши двусторонние отношения, хотя мы в постоянном контакте», — сказал Путин. Но поводы к переговорам возникают ежедневно, подчеркнул президент России.