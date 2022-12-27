Брюссель, 27 декабря, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Европейские юристы не могут консультировать российские компании по вопросам санкций. Это следует из разъяснения Еврокомиссии (ЕК) по предоставлению услуг в условиях санкций, на которое ссылается РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

В ЕК пояснили, что вопросом соблюдения санкций должны заниматься европейские, а не российские компании. Следовательно, российская сторона не может обращаться к европейским юристам за консультациями в сфере соблюдения правил санкционных ограничений.

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«За разрешениями на проведение сделок или транзакций обращаются в национальные компетентные органы европейские компании, а не их российские контрагенты», — отмечено в документе.

Однако есть исключения. Речь идёт о случаях обращения в суд и консультации зарубежных дочерних предприятий российских компаний, но не в интересах материнской фирмы в России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря Европейский союз утвердил девятый пакет антироссийских санкций. В чёрный список попали почти 1400 физических лиц и более 170 организаций, включая 23 российских предприятия ВПК, электроники и машиностроения, пять политических партий, три банка, Вооружённые силы РФ всех видов и Роскомнадзор. Также персональные санкции введены против деятелей культуры, политиков, чиновников, активистов различных организаций.

Также вводится запрет на инвестиции в ряде секторов.