Япония, 27 декабря, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Японии прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием угнанной морпехом армии США машины. Об этом в ходе пресс-конференции 27 декабря рассказал представитель внешнеполитического ведомства Есимаса Хаяси.

Defense.gov Американские морские пехотинцы

«В городе Ивакуни (префектура Ямагути — прим. ред.) 3 декабря морской пехотинец армии США похитил машину и совершил ДТП. Это вызывает крайнее сожаление. Правительство Японии обратилось к американской стороне с просьбой усилить дисциплину, а также проявить серьезное отношение к пострадавшей стороне», — заявил Хаяси.

Также представитель ведомства добавил, что подобные случаи с участием американских военных вызывают беспокойство гражданского населения.

Как передает ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида в беседе с журналистами заявил о намерении страны ужесточить правила въезда из Китая в связи с наблюдаемой вспышкой COVID-19.