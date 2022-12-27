Киев, 27 декабря, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена 27 декабря в шести областях Украины, сообщает украинский ресурс для оповещения граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, в Полтавской области тревога объявлена в 10:32 мск, в Сумской области — в 10:34 мск.

Также воздушная тревога объявлена в Днепропетровской (10:33 мск), Харьковской (10:33 мск), Кировоградской (10:51 мск) и Черкасской областях (10:50 мск).

Кроме того, указано, что тревога объявлена в контролируемой ВСУ части Запорожской области.