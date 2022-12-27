Лондон, 27 декабря, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Заявления главы МИД Киева Дмитрия Кулебы по поводу того, что киевский режим желает провести в феврале 2023 года «саммит мира», вызвали 27 декабря множество комментариев читателей британского издания Daily Mail.

President.gov.ua Владимир Зеленский

По мнению пользователей, такое предложение было высказано Киевом после того, как глава киевского режима на минувшей неделе съездил в США и узнал там не очень приятные для себя новости.

«Как странно. Зеленский постоянно твердил, что мирных переговоров никогда не будет, а теперь он внезапно стал к ним открыт. Интересно, что заставило его передумать?» — задался вопросом пользователь под ником Strange_Days.

«Угадайте, кто только что вернулся из Штатов и получил указание или предупреждение, что денег больше не будет», — пошутил читатель с ником Getting Fedup.

«Почему в конце февраля? Деньги, что ли, заканчиваются?» — поддержал его Squishy.

«Зеленский явно понял, что американский банк больше не будет ему доступен после того, как республиканцы станут управлять Конгрессом», — добавила пользователь Kellyrocks.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, когда власти Соединённых Штатов «дозреют» до осознания ущербности проводимого ими в данный момент курса и безальтернативности выстраивания взаимоуважительных отношений с Россией, Москва будет готова к обсуждению с ними вопросов безопасности и в стратегическом плане, и в контексте ситуации на Украине.