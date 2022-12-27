Москва, 27 декабря, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Выдвигать каких-то предложений к США по договору СНВ-3 российская сторона не намерена, заявил 27 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«На данном этапе мы не собираемся выходить с какими-либо инициативами», — рассказал Лавров в интервью ТАСС.

Он пояснил, что Вашингтону не следует ждать от Москвы каких-то предложений ни по взаимным гарантиям безопасности, ни по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Напомним, действие российско-американского договора СНВ-3 истекает в начале 2026 года. Однако на фоне недружественных действий со стороны Вашингтона Россия отказалась от проведения инспекций, предусмотренных договором.