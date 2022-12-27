Шанхай, Китай, 27 декабря, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Вспышка заболеваемости коронавирусом в Китае форсировала приостановку работы завода Tesla в городе Шанхае. Об этом 27 декабря сообщает издание The Wall Street Journal.

DennisM2 Эмблема Tesla

По информации источника, приостановка работы завода произошла на день раньше из-за заболевших COVID-19 среди сотрудников.

Отмечается, что компания Tesla накопила достаточный запас машин, что позволит избежать нарушения цепи поставок автомобилей клиентам. Стоит отметить, что ковидные ограничения в Китае отрицательно повлияли на спрос на электрокары.

Как передает ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида в беседе с журналистами заявил об ужесточении правил въезда из Китая из-за вспышки COVID-19.