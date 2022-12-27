Москва, 27 декабря, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Министерство обороны России выступило с предложением в полтора раза повысить максимально допустимый разрыв между среднемесячными зарплатами руководителей и рядовых сотрудников подведомственных ему предприятий. Соответствующий проект приказа главы Минобороны 27 декабря обнародован на портале проектов нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

В проекте документа предлагается увеличить предельный размер заработной платы не только руководителям подведомственных Минобороны предприятий, но для их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных унитарных и казенных предприятий (ФГУП и ФКП).

Также предлагается отменить приказ министра обороны РФ №626 от 2018 года, в котором установлены нынешние нормы, и поясняется, что, как считают авторы проекта документа, эти правила устарели, так как «не позволяют устанавливать заработную плату руководителям предприятий в зависимости от сложности выполняемых предприятием работ», из-за чего высококвалифицированные специалисты не так охотно занимают должности руководителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря стало известно, что в России разработали модификацию корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» для применения с воздушных носителей.