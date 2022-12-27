Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку по обращению петербургских градозащитников об угрозе уничтожения исторических корпусов бывшего завода «Тюдор» (аккумуляторный завод «Ригель») в центре Санкт-Петербурга.

t. me/press_center_grad Корпус бывшего завода «Ригель» в Петербурга

По данным активистов, снос старинных корпусов «Ригеля» на улице Профессора Попова, 38, на Петроградской стороне собственник намеревался начать уже на новогодних праздниках, однако пока на демонтаж наложен временный запрет Куйбышевским районным судом Петербурга. Предполагается, что на месте завода будет построен жилой дом.

Градозащитники организовали сбор подписей под открытым письмом главе СКР, чтобы помешать возможному сносу.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой организовать по данному факту процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.