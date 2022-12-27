Хабаровск, 27 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. На территории Хабаровского края медиками зарегистрировано два летальных случая от гриппа. Об этом 27 декабря рассказал глава Минздрава региона Юрий Бойченко.

Ян Стен. Больная женщина

Как отметил в эфире телеканала «Губерния» Бойченко, за последние семь дней в крае был зафиксирован 121 случай заболевания гриппа и в основном это свиной грипп.

«Уже есть два подтверждённых случая смерти от гриппа в крае», — сказал он.

При этом глава Минздрава Хабаровского края отметил, что то, что школьники в регионе были отправлены на зимние каникулы раньше, способствовало улучшению ситуации с заболеванием.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря телекомпания NBC сообщила, что тройная эпидемия началась в США, больницы принимают заразившихся респираторно-синцитиальным вирусом, гриппом и коронавирусом.