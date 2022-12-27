Липецк, 27 декабря, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия в Липецкой области на трассе «г. Орел — г. Тамбов» с участием двух грузовых и трех легковых автомобилей погибли два человека. Об этом сообщила представитель УМВД по региону Ольга Снежкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«В Липецком районе на 226-м километре автомобильной дороги «г. Орел — г. Тамбов» произошло массовое ДТП с участием трех легковых автомобилей и двух грузовых. Предварительно, два человека погибли, пятеро пострадали», — цитирует Снежкову ТАСС 27 декабря.

Также представитель УМВД по Липецкой области отметила, что среди погибших детей нет, на данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось о четырех пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области.