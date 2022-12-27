Донецк, 27 декабря, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали подозреваемых в убийстве семьи в Макеевке Донецкой Народной Республики. Как сообщили 27 декабря в центре общественных связей МВД ДНР, раскрыть преступление удалось по горячим следам.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

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Задержанные ― трое ранее судимые жители микрорайона Калининский. Как заявили в МВД, они уже дали признательные показания. По словам злоумышленников, преступление они совершили из корыстных побуждений — в целях хищения автомобиля и ценного имущества.

«Действия злоумышленников подпадают под санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») и влекут за собой максимальную ответственность в виде высшей меры наказания», ― пояснили в правоохранительном ведомстве.

В настоящее время следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, семья из восьми человек была расстреляна неизвестными злоумышленниками в Макеевке в Донецкой Народной Республике 26 декабря. Трагедия разыгралась в Червоногвардейском районе города. Среди погибших — дети в возрасте один год, семь лет и девять лет.

По предварительным данным, действовала группа злоумышленников, вооружённых автоматическим огнестрельным оружием. Преступники скрылись на автомобиле Skoda, принадлежащем убитым.