Мадрид, 27 декабря, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Глава правительства Каталонии Пере Арагонес рассчитывает на прогресс в соглашении о проведении референдума о самоопределении, сообщает 27 декабря региональное правительство в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

По словам Пере Арагонеса, 2023 год должен стать годом для того, чтобы придать форму соглашению о четкости, великому соглашению в Каталонии, которое даст внутреннюю легитимность, чтобы защищать себя и получить признание на международном уровне. Политик считает, что пора снова открыть путь в сторону проведения референдума о самоопределении.

Со своей стороны кабинет министров Испании неоднократно выступал против организации референдума о самоопределении Каталонии. Незаконное голосование о независимости Каталонии состоялось 1 октября 2017 года. Власти Испании назвали этот референдум нелегитимным и отказались признать его результаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства региона Пере Арагонес предложил испанским властям соглашение для того, чтобы договориться о проведении референдума о самоопределении Каталонии.

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