Москва, 27 декабря, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Американское руководство не транслирует желания восстановить отношения, заявил 27 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Назвав сложными отношения, которые сложились между Россией и США, в том числе на уровне МИД России и Госдепа, глава российского ведомства сказал: «Каких-либо значимых идей на этот счёт (восстановления отношений. — Прим. ИА REGNUM) от американцев не поступало».

По словам Лаврова, Москва «на различных уровнях, в том числе высшем», не раз напоминала о своей открытости «конструктивному диалогу». В интервью ТАСС он добавил, что для восстановления отношений нужны условия, да и встречи нужно проводить «не для галочки» — они должны быть предметными.