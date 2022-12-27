Вашингтон, 27 декабря, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В вопросе о продолжении предоставления помощи режиму Киева не могут договориться представители американской Республиканской партии, которые в январе 2023 году станут контролировать палату представителей Конгресса США. Об этом 27 декабря сообщает газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Отмечается, что самые консервативные представители в стане республиканцев высказывают обеспокоенность «чрезмерными расходами» и среди них имеются сторонники политики изоляционизма.

При этом директор по исследованиям внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк указала, что все они «совершенно справедливо» желают узнать, какое место в бюджете Соединённых Штатов занимает помощь режиму Киева.

Кроме того, уточняется, что лидер меньшинства республиканцев в палате представителей Конгресса Кевин Маккарти заявил, что они не станут выписывать «незаполненный чек» и не будут давать карт-бланш украинской стороне, когда вернут себе контроль над палатой. Такое же мнение разделяет конгрессмен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, которая не пришла на выступление главы режима Киева Зеленского в Конгрессе, которое состоялось 21 декабря.

«Есть сомнения в том, что деньги пойдут туда, куда они предназначены», — заявил по этому поводу республиканец Стив Скализ.

В то же время добавляется, что часть членов Республиканской партии придерживается противоположных взглядов, говоря, что Киев просит только финансовую и военную помощь на продолжение военных действий и не просит участвовать в них американских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская газета Global Times написала, что элементы использованной США в Афганистане стратегии применяет в конфликте на территории Украины Вашингтон — для того, чтобы вызвать хаос в России и после этого дестабилизировать обстановку в Китае.