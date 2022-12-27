Москва, 27 декабря, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Все строительные работы, которые ведутся на территории четырёх новых регионов России ― Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей, ― координирует Министерство строительства России. В соответствии со специализацией различные объекты распределяются между федеральными государственными структурами и госкомпаниями, которые выступают заказчиками строительных работ. Об этом 27 декабря в беседе с РБК сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление Мариуполя

Читайте также: Силуанов рассказал о выделении денег на восстановление новых регионов РФ

Так, по его словам, Минэнерго РФ отвечает за энергетическую инфраструктуру, объекты газового, электрического хозяйства, там работают также Военно-строительная компания (ВСК) Минобороны, Минтранс. Восстановлением инженерной инфраструктуры занимается Фонд развития территорий. Компания «Единый заказчик», подконтрольная Минстрою, заведует восстановлением жилых и социальных объектов, а госкомпания «Автодор» — дорожной инфраструктурой.

Представитель «Автодора» сообщил изданию, что в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях работают подрядчики из различных регионов России, которые привлекли более 2 тыс. человек. В целом в четырёх регионах работают 44 тыс. строителей, говорил ранее вице-премьер Марат Хуснуллин.

Чиновник пояснил, что все вышеперечисленные структуры выступают в качестве заказчиков, а строительство ведётся силами строительных компаний.

Ранее по теме: Пасечник рассказал о ходе восстановления в ЛНР

«Большое количество [частных подрядных] организаций там работают», ― отметил замминистра, не уточнив названия подрядных компаний, которые уже получили контракты для работы в этих четырёх регионах.

Ломакин также напомнил, что на новых территориях, воссоединившихся с Россией, также идёт так называемая шефская работа, в рамках которой 55 российских регионов содействуют восстановлению тех или иных населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские специалисты с весны текущего года активно восстанавливают инфраструктуру городов и районов Луганской Народной Республики (ЛНР). Как заявил врио главы республики Леонид Пасечник, уже проведена огромнейшая работа по восстановлению дорожного покрытия, транспортной инфраструктуры, восстанавливаются водоводы. Также, по его словам, идёт процесс восстановления теплосетей, детских садов и школ. Сделано очень много, подчеркнул врио главы ЛНР.