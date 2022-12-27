Сеул, 27 декабря, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Южной Корее власти города Инчхон предупредили граждан о замеченных в районе острова Сонмодо беспилотниках, сообщает 27 декабря агентство Yonhap.

U.S. Air Force Беспилотник

Граждан Южной Кореи призвали проявлять осторожность.

Чиновник уезда Канхва, имя которого не называлось, заявил, что ему позвонили из Инчхона и сказали, что после обеда беспилотники КНДР появились снова. Сообщается, что дроны двигались из района Пхаджу до острова Канхвадо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее северокорейские беспилотники пересекли границу в направлении Южной Кореи. Пограничники открыли предупредительный огонь.

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