Воронеж, 27 декабря, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Воронежской области опрокинулся рейсовый пассажирский автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Главного управления МВД по региону Наталья Куликова.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«В результате ДТП пассажиры автобуса: женщины 1967-го, 1974-го и 1958 годов рождения и мужчина 1962 года рождения получили телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи были доставлены в больницу», — цитирует Куликову ТАСС 27 декабря.

ДТП с участием автобуса произошло под Воронежем на седьмом километре автодороги с. Нижняя Ведуга — с. Старая Ольшанка. По данным полиции, водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил съезд с дороги, в результате чего автобус опрокинулся на левый бок.

Также Куликова добавила, что на данный момент «сотрудниками полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства ДТП».

Как передает ИА REGNUM, ранее в пресс-службе МВД России по Калининградской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса и автомобиля Ford.