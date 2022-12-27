Москва, 27 декабря, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Когда власти Соединённых Штатов «дозреют» до осознания ущербности проводимого ими в данный момент курса и безальтернативности выстраивания взаимоуважительных отношений с Россией, Москва будет готова к обсуждению с ними вопросов безопасности и в стратегическом плане, и в контексте ситуации на Украине. Об этом 27 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Как отметил в интервью ТАСС глава МИД РФ, российская сторона готова к обсуждению вопросов безопасности как в контексте ситуации вокруг Украины, так и в стратегическом плане.

«Подождём, когда в Вашингтоне «дозреют» до осознания ущербности своего нынешнего курса и безальтернативности выстраивания с нами отношений на взаимоуважительной, равноправной основе при обязательном учете законных российских интересов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что к реализации в мире концепции «конца истории», то есть полного доминирования либеральной идеологии из трудов американского философа Фрэнсиса Фукуямы, стремится администрация президента США Джо Байдена.