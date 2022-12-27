Херсон, 27 декабря, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Задержана жительница Херсонской области, передававшая координаты российских войск ВСУ. Она рассказала, что передавала ВСУ координаты расположения личного состава российских войск.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По её словам, она уже осознала, что своими «бездумными действиями могла погубить чьи-то невинные жизни, и не только жизни военных». Узнав о случившемся, её родня «очень плохо» отреагировала.

«Как сказала мама, что я безмозглая девочка. И влезла туда, куда мне вообще не надо было лезть», — заявила задержанная. По её словам, случившееся «перевернуло всё», поэтому она жалеет о содеянном.