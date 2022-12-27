Нью-Йорк, США, 27 декабря, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Ранее предложенный Киевом «саммит мира» невозможен без участия в нём России. Об этом 27 декабря написал в своём телеграм-канале первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя заявления главы МИД киевского режима Дмитрия Кулебы.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

В своём сообщении Полянский отметил, что ранее МИД режима Киева «разродился пространным заявлением о том, что Россия якобы стала членом СБ и ООН вообще незаконно», и призывал исключить оттуда РФ.

При этом первый заместитель постпреда РФ указал, что такой бред уже фактически является «фирменным номером» постпреда Киева при ООН Сергея Кислицы, на истерики которого на заседаниях Совбеза организации уже никто не обращает внимания.

«Если попытаться сложить две эти новости, то они являются взаимоисключающими. Какой может быть «саммит мира» без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто», — написал он в своём сообщении.

Также Полянский подчеркнул, что именно такое развитие ситуации является наиболее кошмарным сценарием для киевского режима, который из-за этого выдвигает подобного рода инициативы, приближающие ситуацию к такому сценарию.

«Одним словом, «Дипломатия 404», — заключил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря глава режима Киева Владимир Зеленский поставил дипломатам страны восемь главных задач на 2023 год. При этом он ни слова не сказал о намерении сесть за стол мирных переговоров с Москвой.