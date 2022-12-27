Киев, 27 декабря, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Об аварийных отключениях электроэнергии в Киеве сообщает 27 декабря ДТЭК.

Цитата из видео «Киев без света. Атаки на Херсон. Ситуация на ЗАЭС» Киев без сета

Напомним, накануне, 26 декабря, в Киеве также наблюдались отключения электричества в аварийном режиме. Кроме того, подобная ситуация фиксировалась в Киевской области.

Отключали электроэнергию также во Львовской, в Днепропетровской, Харьковской областях. Всего на украинской территории 26 декабря у девяти миллионов потребителей наблюдались проблемы со светом.