Яровое, Алтайский край, 27 декабря, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Коммунальная авария на единственной проблемной ТЭЦ города-курорта Яровое в Алтайском крае произошла из-за того, что мэр города отложил ремонт её парового котла. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении главы города Яровое. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации следователей, в 2021 году мэр Ярового получил уведомление о необходимости проведения в определенные сроки ремонта специализированного оборудования и ему было известно, что нарушение сроков ремонтных работ паровых котлов может стать причиной срыва отопительного сезона.

Кроме того, уточняется, что, несмотря на это, градоначальником не было предпринято мер для своевременного ремонта котельного оборудования, «что привело впоследствии к возникновению нештатной ситуации и аварии на ТЭЦ — в ноябре 2021 года вышел из рабочего состояния паровой котел, и длительное время не было возможности осуществить его ремонт».

«Действия главы города повлекли существенное нарушение прав более 12 тысяч жителей муниципального образования, в домах которых, а также на социальных объектах не была обеспечена нормативная температура теплосети. Кроме того, муниципальному предприятию был причинён значительный материальный ущерб на сумму более 3 миллионов 600 тысяч рублей», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря стало известно, что уголовное дело после жалоб на недостаточную подачу тепла в жилые дома и медицинское учреждение в посёлке Зареченский Орловского муниципального округа Орловской области возбудили следователи.