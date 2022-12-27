Макеевка, ДНР, 27 декабря, 2022, 09:30 — ИА Регнум. После расстрела семьи из восьми человек в городе Макеевке (ДНР) объявлен план-перехват, сообщает 27 декабря Донецкое агентство новостей.

Цитата из х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего…». Реж. Александр Прошкин. 1987. СССР Вооружённый бандит

По словам главы городской администрации Владислава Ключарова, трагедия произошла накануне, 26 декабря.

«Сейчас по городу объявлен план-перехват «Сирена», — сказал Ключаров. — Пока службы не комментируют эту ситуацию до того, как не будет установлено, что на самом деле произошло».

Глава администрации уточнил, что среди погибших — четверо детей. Семью расстреляли ночью, угнали машину. Сейчас все оперативные службы подключены к расследованию этого преступления.