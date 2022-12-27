Луганск, 27 декабря, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В ходе своей рабочей поездки в Луганскую Народную Республику (ЛНР) глава правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов передал 35 тонн гуманитарного груза для военных. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

Уточняется, что глава правительства республики в ходе визита в ЛНР обсудил ход боевых действий с командиром спецназа «Ахмат», Героем России и ЛНР Апти Алаудиновым и Героем России Эседуллой Абачевым.

«Абдулмуслим Абдулмуслимов передал Апти Алаудинову сертификат на 14 квадрокоптеров, а также гуманитарную помощь объёмом около 35 тонн», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в этом грузе военным были переданы медикаменты, спальные мешки, термобелье, обмундирование, зимняя одежда и обувь, газовые горелки и т.п.

Кроме того, добавляется, что также председатель правительства Дагестана посетил в Луганске школу № 18 и ясли-сад № 129, вручив воспитанникам этих образовательных учреждений 1 тысячу новогодних подарков и детские книги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что подразделения ВСУ переброшены в Харьковскую область для попытки штурма Сватова (ЛНР).